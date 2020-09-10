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Танкер Delfi наконец убрали с пляжа Одессы

Танкер Delfi наконец убрали с пляжа Одессы
08:51 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Судно Delfi из-за шторма село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019. Танкер удалось забрать лиши 10 сентября 2020.

В Одессе наконец убрали танкер Delfi с пляжа Дельфин 

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем", - отметил министр.

Ранее в Одессе из-за штормового предупреждения вновь приостановили работы по подъему танкера Delfi. Ожидалось, что работы будут остановлены на несколько дней.

 

Танкер Delfi попал в шторм и сел на мель 22 ноября прошлого года возле Одессы. Судно было повреждено волноломом, из него в море вытекали нефтепродукты.

Из-за загрязнения воды пришлось закрыть пляж Дельфин. Владелец и власти города несколько раз пытались убрать танкер с пляжа.

Во время поездки в Одессу президент Владимир Зеленский призвал судовладельца забрать танкер до 20 июля, иначе за дело возьмутся правоохранители.

После нескольких неудачных попыток, ситуация взял под контроль Офис генпрокурора. В июля этого фото началась активная фаза поднятия танкера, в августе судно поставили на киль.

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Одесса, Танкер, Delfi.

Автор:

Телеграф
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