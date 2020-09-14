Во Львовской области грузовик сбил дорожных рабочих, один человек погиб

На автодороге Львов - Ужгород, недалеко от города Новый Калинов (Львовская область) водитель автомобиля "ГАЗель" сбил на обочине двоих дорожных рабочих, один из них погиб.

ДТП произошло 14 сентября около 9:00. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительным данным, 51-летний водитель не справился с управлением и сбил сотрудников дорожно-строительной компании, которые в момент аварии выполняли дорожные работы на обочине.

Один из рабочих — 26-летний житель Самбора — погиб на месте ДТП. Второй — 45-летний житель Самборского района — был госпитализирован.

Полиция задержала водителя ГАЗели, который совершил смертельное ДТП. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось, в селе Иванков под Киевом произошла авария с большим количеством погибших и пострадавших.

В результате столкновения двух автомобилей под Степногорском Запорожской области один из них загорелся, два человека погибли, пятеро получили травмы