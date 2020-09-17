Ситуация на Донбассе: украинский военный подорвался на гранате

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 2 нарушения вооруженными формированиями России режима прекращения огня.

На Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, один украинский военный подорвался на гранате.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 16 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня. Так, выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета отмечен вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия — в районе населенного пункта Водяное. Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Новотошковского погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой.

"С начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые действия противника", — добавили в ООС.