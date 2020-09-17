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Штаб ООС: боевики единожды нарушили "тишину"

Штаб ООС: боевики единожды нарушили "тишину"
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Боевики РФ за прошедшие 17 часов один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение суток, 17 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Так, недалеко от населенного пункта Новогригорьевка вражеские подразделения открыли провокационный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов, защитники оружие в ответ не применяли.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Напомним, Координационная группа Антитеррористического центра СБУ провела плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Рубежном Луганской области.

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Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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