Штаб ООС: боевики единожды нарушили "тишину"

"В течение суток, 17 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.
Так, недалеко от населенного пункта Новогригорьевка вражеские подразделения открыли провокационный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.
Отмечается, что неприцельные выстрелы не представляли угрозы для украинских воинов, защитники оружие в ответ не применяли.
"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.
Напомним, Координационная группа Антитеррористического центра СБУ провела плановые антитеррористические тактико-специальные учения в Рубежном Луганской области.