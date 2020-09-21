В Украине заблокировали мощную ботоферму, которую координировали кураторы из России

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность ботофермы по распространению фейковых новостей об Украине. В ее работе участвовали граждане Украины и России.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Подозреваемые организовали в Киеве и Запорожье работу ботоферм, которые пытались влиять на электоральные настроения через фейковые новости о политической ситуации в Украине, разжигавшие межэтничную вражду и сепаратизм.

Злоумышленники создавали и продавали через запрещенные в Украине российские платежные системы анонимные виртуальные аккаунты для распространения деструктивной информации.

По адресам организаторов ботофермы были найдены и изъяты несколько банков для sim-карточек, более 22 тысяч sim-карточек, а также компьютерное обородувание с виртуальным сервером и необходимым программным обеспечением.

Как сообщалось, в Днепре СБУ разоблачила ботоферму, распространявшую фейки о COVID-19 и призывы к свержению конституционного строя.