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Собчак пришлось нарушить закон из-за Поклонской (видео)

Собчак пришлось нарушить закон из-за Поклонской (видео)
13:34 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Российская телеведущая и журналистка, считающая Крым частью Украины, Ксения Собчак приехала на аннексированный Россией полуостров, чтобы взять интервью у экс-руководителя так называемой "прокуратуры" оккупированного Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Соответствующие видео интервью опубликовано на YouTube канале Собчак.

Изначально встреча планировалась в Москве, но Поклонская поставила Собчак принципиальное условие – интервью будет проходить только на территории аннексированного Крыма.

Собчак в очередной раз напомнила Поклонской, что не признает аннексию Крыма. 

"Почему для вас было так важно, зная мою позицию по Крыму, чтобы я обязательно приехала сюда, зная, что я отношусь к этому не положительно, как к аннексии", - спросила Собчак у Поклонской.

На что Поклонская ответила, что всю свою "основную часть карьеры прослужила в органах прокуратуры", поэтому ей необходимо находиться обстановке "как дома".

" Я тут хозяйка. Мне так удобно", - сказала Поклонская.

В ответ на это Собчак отметила, что после этой съемки у нее могут начать проблемы с въездом в Украину. 

Стоит уточнить, что встреча проходила 24 августа 2020 года, на День независимости Украины, Собчак и Поклонская встречались в ресторане крымских татар. Поклонская объяснила такой выбор тем, что любит "это место и ее друзья здесь работают". 

Кроме того, Поклонская отметила, что праздновала День независимости Украины до 2014 года.

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Все по теме:

Ксения Собчак, Крым, Наталья Поклонская, Аннексия Крыма.

Автор:

Телеграф
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