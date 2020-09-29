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В Николаеве разгорается скандал вокруг полицейских, задержавших «скорую» с тяжелым пациентом: детали и видео
В Николаеве разгорается скандал вокруг полицейских, задержавших «скорую» с тяжелым пациентом: детали и видео
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В Николаеве разгорается скандал вокруг полицейских, задержавших «скорую» с тяжелым пациентом: детали и видео

В Николаеве разгорается скандал вокруг полицейских, задержавших «скорую» с тяжелым пациентом: детали и видео
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com
28 сентября в Николаеве патрульные полиции остановили автомобиль скорой, который вез пациента на операцию и задержали его на 50 минут. В сети появились видео с места инцидента, а также две версии произошедшего - со стороны полиции и со стороны очевидцев.

Версия очевидцев появилась на Фейсбук аккаунте Селезневой Дарии, где также выложили видео с места событий.

В тексте поста женщина заявила, что снова " Быдло- Полицейские " привысили свои полномочия, отличились умом , культурой и " знанием законов".

"Город Николаев ! Эти оборотни незаконно!остановили автомобиль скорой медицинской помощи с больным, которому назначена срочная операция и транспортировать пациента нужно было максимально быстро!

Задержали бригаду с пациентом на 50 минут!

Издевались, хамили, угрожали врачу бригады скорой медицинской помощи, не хотели отдавать свидетельство о регистрации специализированного медицинского транспорта!" - отметила она в своем Фейсбуке.

Видео произошедшего:

Версия Полиции также появилась Фейсбуке Патрульной полиции Николаевской области.

В своем заявлении полицейские сообщили, что 28 сентября, примерно в 10 часов утра, у Варваровского моста патрульные заметили автомобиль Renault, который двигался с включенными специальными сигналами синего цвета. Поскольку нанесенные на автомобиль логотипы не подпадало под любые специальные службы Украины, патрульные решили остановить авто для проверки законности использования спецсигналов.

Как выяснилось, автомобиль принадлежит одной из общественных организаций и разрешения установленного образца на использование спецсигналов водитель не имел. Во время проверки документов из автомобиля вышла неизвестная гражданка и начала провоцировать патрульных на конфликт. Водитель, со своей стороны, объяснил, что они перевозят мужа после операции в больницу другого города.

Поскольку существовала угроза жизни и здоровью человека, патрульные решили не задерживать транспортное средство. С момента остановки прошло не более 10 минут.

Но, несмотря на то, что им предоставили возможность двигаться дальше, водитель и женщина, которая представилась врачом, остались на месте, продолжали конфликт, жаловались на действия патрульных и поехали только за 30 - 40 минут.

Видео Нацполиции с места происшествия:

Сообщаем, что за этим событием руководством управления патрульной полиции в Николаевской области инициировано служебное расследование и проверяется правомерность действий патрульных полицейских в указанной ситуации.

О результатах служебного расследования дополнительно сообщено заинтересованных лиц.

Со своей стороны, водитель автомобиля Renault будут приглашены к управлению патрульной полиции в Николаевской области для составления административных материалов, а именно: за нарушение требований законодательства по установлению и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых устройств.

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Николаев, Полиция, Скорая.

Автор:

Телеграф
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