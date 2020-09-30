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Ударил мужчину и спустил колеса авто: «слуга народа» устроил скандал из-за билбордов в Чернигове (видео)

Ударил мужчину и спустил колеса авто: «слуга народа» устроил скандал из-за билбордов в Чернигове (видео)
07:49 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Нардеп Олег Семинский в Чернигове на ул. Любецкой толкнул предпринимателя и спустил колеса автомобилей. Две политические силы «Родной дом» и «Слуга народа» не поделили билборды в областном центре, принадлежащих черниговской фирме «Магр-Авто», а сам конфликт произошел вокруг билборда с изображением Юрия Тарасовца, который приехали срывать представители фирмы.

Об этом проинформировали в suspilne.

Народный депутат Украины от партии "СН" Олег Семинский на видео, которое снял прохожий, сначала дает пинка директору компании "Магр-Авто" Александру Ткаченко, а потом пробивает колеса авто.

Как рассказал Семинский журналистам, конфликт связан с размещением политической рекламы на билбордах.

"Ко мне обратилась компания" Супермедиа ", и также обратился кандидат в мэры Юрий Тарасовец. Они мне сообщили, что весной этого года компания "Супермедиа" выплатила компании "Магр-Авто" аренду за 10 бордов. Были уплачены средства, был заключен договор на 2 месяца - сентябрь и октябрь. Директор компании "Магр-Авто" позвонил представительницы "Супермедиа" и сообщил, что ему позвонил действующий мэр Атрошенко, и сказал расторгнуть действующий договор ", - рассказал нардеп.
Конфликт произошел вокруг билборда на улице Любецкой. На нем сейчас изображение кандидата в мэры от "СН" Юрия Тарасовца. Представители фирмы приехали его сорвать. По словам Александра Ткаченко, расположены они там незаконно, так как представители кандидата от "СН" не заплатили деньги, предусмотренные по договору.

"Так, в марте наш арендатор заключил договор с каким-то предпринимателем, уже даже не помню фамилию, на 10 билбордов. Затем, как мне докладывали, этот предприниматель, а не оплачивал деньги. Наш ФЛП ждал-ждал, и направил письмо о разрыве договора в середине августа. Причиной разрыва договора была неуплата в срок ", - рассказал совладелец компании" Магр-Авто "Александр Ткаченко.
Заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако сказал - действующий договор с "Магр-Авто" на размещение политической рекламы имеет только "Родной дом".

По его словам, партия "Родной дом" имеет официальный договор на аренду рекламных билбордов компании "Магр-Авто", как зарегистрированный субъект избирательного процесса. 10 или 12 билбордов, на которые они согласно договору в субботу поклеили свою рекламу. А в воскресенье эту рекламу то переклеили. Когда они связались с компанией "Магр-Авто", им сказали, что те не понимают как такое произошло и начали переклейку.

Кроме представителей фирмы "Магр-Авто" и охраны Олега Семинского, на месте происшествия был начальник КП "Муниципальная стража" Виталий Хрустицкий. Что он там делал - объяснил так:

"Мне звонил Александр Ткаченко, сказал, что такая ситуация сложилась. Я был со своим заместителем. Было всего два человека, там не было других представителей. Муниципальная была в составе двух людей ".

Полиция же, прибывшая на место происшествия, составила протокол за нанесение телесных повреждений Александру Ткаченко.

По его словам, к нему подбежали четыре человека и Олег Семинский нанес ему удар в область шеи. Затем они перешли улицу и спустили колеса в авто Александра Ткаченко и авто рядом.

28 сентября вечером в 10:00 Александру Ткаченко стало плохо, тошнило, было голова кружения. 29 сентября утром он обратился в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.

На видео, которое сняли прохожие, зафиксирован толчок. Олег Семинский комментирует эту ситуацию так:

"Ничего такого, что противоречит закону не было, никаких толчков, приступов. Это клевета со стороны молодых Атрошенко ".

Видео выпуска:

Семинский также добавил, что после инцидента ему якобы угрожали и преследовали люди, которые пришли с Александром Ткаченко.

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Чернигов, СН.

Автор:

Телеграф
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