Харьков попал в красную зону: как будет работать транспорт, кафе и спортзалы

С 19 октября закрываются фитнес-центры и спортзалы

Харьков, как и ряд других крупных городов, попал в красную карантинную зону. Только за последние сутки в области подтвердили 544 новых случая, что стало рекордом по Украине. Всего в регионе только официально подтверждено почти 27,5 тысяч случаев заражения "ковидом".

В красную зону Харьков попадает с 19 октября, однако общественный транспорт продолжит работать. Заведения общественного питания и ТРЦ будут работать до 20:00, а кинотеатры, спортзалы и фитнес-центры закроют, сообщил глава ОГА Алексей Кучер.

Мэр Харькова Геннадий Кернес ранее тоже заболел коронавирусом и до сих пор лечится в немецкой клинике "Шарите". Глава ОГА Кучер баллотируется в мэры от партии "Слуга народа".

Как сообщал "Телеграф", ситуация с коронавирусом в Украине крайне сложная. Граждане жалуются на невозможность госпитализироватся даже в тяжелом состоянии, а Минздрав уверяет, что половина коек свободна. При этом невозможно попасть в стационар даже частных клиник.