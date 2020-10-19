«Зато один в маске»: пассажиры киевского троллейбуса сняли на видео школьников-зацеперов

В столице двое школьников проехались на троллейбусе необычным способом, в сеть попало видео инцидента.

В Киеве двое школьников проехались на троллейбусе зацепившись руками за заднюю часть транспортного средства. Очевидцы поделились кадрами происшествия.

Ролик опубликован в паблике Киев оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в районе Лесного массива.

Пользователи Фейсбук поделились своими комментариями касательно данного происшествия. Каждый отреагировал по-разному, но видно, что никто довольным от такого поступка парней не остался.

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