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«Зато один в маске»: пассажиры киевского троллейбуса сняли на видео школьников-зацеперов

«Зато один в маске»: пассажиры киевского троллейбуса сняли на видео школьников-зацеперов
18:43 Сегодня Телеграф Фото: facebook - Kyivpastrans
В столице двое школьников проехались на троллейбусе необычным способом, в сеть попало видео инцидента.

В Киеве двое школьников проехались на троллейбусе зацепившись руками за заднюю часть транспортного средства. Очевидцы поделились кадрами происшествия.

Ролик опубликован в паблике Киев оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в районе Лесного массива.

Пользователи Фейсбук поделились своими комментариями касательно данного происшествия. Каждый отреагировал по-разному, но видно, что никто довольным от такого поступка парней не остался.

комент

Читайте также в материале "Телеграф":  В киевском метро произошло ЧП, парень-зацепер попал под поезд. 

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Киев, Украина, Карантин, Киевпастранс.

Автор:

Телеграф
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