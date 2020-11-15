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В Киеве рассказали о нарушителях карантина выходного дня

В Киеве рассказали о нарушителях карантина выходного дня
Обновлено 20:06 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве 15 ноября продолжались проверки субъектов хозяйствования на предмет соблюдения карантинных ограничений.

О результатах проверок отчитались в Госпродпотребслужбе. 

Так сообщается, что было проверено 1535 заведений. 

"По результатам проведенного контроля составлены 55 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей" за несоблюдение карантинных ограничений", - сказано в сообщении. 

Среди нарушителей карантинных ограничений в ведомстве отметили ТРК "Гулливер" и магазин "Фокстрот" по ул. Антоновича, 50.

"Составлены протоколы на уполномоченных лиц по ст.44-3 КоАП, магазины были закрыты", - сказано в сообщении. 

Не пожалели инспекторы даже котиков. 

"Выставка кошек в Международном выставочном центре на метро Левобережная закрыта. Такие мероприятия проводить запрещено, однако организаторы не отменили и его", - пишет Госпродпотребслужба. 

Как сообщалось ранее, ресторан Havana, который продолжал работать в воскресенье, пришлось штурмовать полицейским.

А вот 14 ноября, в первый день карантина выходного дня, попытки активистов заблокировать работу ТЦ "Эпицентр" так ни к чему и не привели. 

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Все по теме:

Киев, Карантин, Коронавирус, Госпродпотребслужба, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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