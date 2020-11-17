Сеть позабавила «поддержка» владельцев ресторанов и кафе в Ужгороде

В Украине до 30 ноября ввели "карантин выходного дня", а вся страна оказалась в оранжевой зоне из-за вспышки распространения смертельного коронавируса.

В Ужгороде местная власть "по-своему" решила поддержать предпринимателей, которые понесут колоссальные убытки из-за введенных ограничей.

"Сегодня в Ужгороде освободили владельцев летних кафе и террас от уплаты аренды до Нового года. Ноябрь и декабрь - можно сидеть на террасах", - говорится в сообщении Виталия Глагола.

Пользователи сети подняли на смех в комментариях решение властей.

"Поддержим владельцев летних террас! Запасаемся пледами, зонтами и айда на террасах тусить", "Как раз сезон", "Какое достижение!", "А чтобы удержаться на плаву, на летних террасах стройте бассейны. Зимой каток будет", - пишут удивленные пользователи.