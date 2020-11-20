В Крыму придумали хоронить умерших в картонных гробах (видео)

По состоянию на 19 ноября в оккупированном Крыму запустили производство гробов из картона.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

Создатели нового "тренда" объяснили свой выбор материала тем, что это экологично, экономит средства, а также скорость горения.

Гробы из картона начали делать на полуострове не спроста. Классическое погребение будет загрязнять почву и грунтовые воды, поэтому было принято решение делать гробы только из экологических материалов.

А тем временем на смену традиционным похоронам постепенно приходит "экокремация". Картон горит довольно быстро, при этом затраты энергоресурсов станут меньше, таким образом люди смогут сэкономить на похоронах.

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