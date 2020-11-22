Малышей заставляют ходить с «чесночными бусами»: сеть возмутила «антимиrробная» профилактика в детском саду

В одном из детских садов Запорожья нашли оригинальный способ бороться с болезнями. Так воспитатели сада в принудительном порядке заставляют делать детям бусы, из пластиковых яиц "Киндера", а во внутрь вкладывать чеснок. Объясняют это тем, что средство якобы может помочь защититься от ОРВИ.

Об этом свидетельствует скриншот сообщения из родительского чата, который был опубликован в паблике Запорожье Today.

Как сообщается, "такие "бусы" должны быть у каждого ребёнка до понедельника, носить их нужно на шее и каждый день".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЗАПОРОЖСКИЙ ПАБЛИК (@zptoday)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на требования садика.

"Я бы в таком дебильном случае ребенка дома оставила", "В какой-то мере это защита от лишних контактов. От аромата все обходят стороной", "25 лет назад мы в садике тоже ходили защищенные", "Это бессмысленно и не безопасно", "И флакончик уксуса. На тихом часе натирать подмышки. Через неделю будет не ребенок, а квашеный помидор".

Напомним, ранее стало известно об издевательствах над детьми в детском саду Великой Бузовой на Полтавщине.