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Малышей заставляют ходить с «чесночными бусами»: сеть возмутила «антимиrробная» профилактика в детском саду

Малышей заставляют ходить с «чесночными бусами»: сеть возмутила «антимиrробная» профилактика в детском саду
01:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В одном из детских садов Запорожья нашли оригинальный способ бороться с болезнями. Так воспитатели сада в принудительном порядке заставляют делать детям бусы, из пластиковых яиц "Киндера", а во внутрь вкладывать чеснок. Объясняют это тем, что средство якобы может помочь защититься от ОРВИ.

Об этом свидетельствует скриншот сообщения из родительского чата, который был опубликован в паблике Запорожье Today.

Как сообщается, "такие "бусы" должны быть у каждого ребёнка до понедельника, носить их нужно на шее и каждый день".

 
 
 
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Публикация от ЗАПОРОЖСКИЙ ПАБЛИК (@zptoday)

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на требования садика.

"Я бы в таком дебильном случае ребенка дома оставила", "В какой-то мере это защита от лишних контактов. От аромата все обходят стороной", "25 лет назад мы в садике тоже ходили защищенные", "Это бессмысленно и не безопасно", "И флакончик уксуса. На тихом часе натирать подмышки. Через неделю будет не ребенок, а квашеный помидор".

 

Напомним, ранее стало известно об издевательствах над детьми в детском саду Великой Бузовой на Полтавщине.

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Все по теме:

Запорожье, Детский сад, Чеснок, ОРВИ, Киндеры.

Автор:

Телеграф
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