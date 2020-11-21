Мужчина с криком "Аллах Акбар" устроил погром в Харьковской ОГА (фото, видео)

В Харькове неадекватный молодой человек с криками "Аллах Акбар" попытался ворваться в здание Областной государственной администрациии.

Об этом сообщается в пресс-службе нацполиции области.

"19-летний житель поселка Малая Даниловка разбил стекло на двери учреждения. Таким образом он хотел привлечь внимание депутатов и пообщаться с ними", - говорится в сообщении.

Видео инцидента появилось в Телеграм-канале ХС-Харьков.

"Он кричал "Аллах Акбар" или нам послышалось?", - сказано в подписи к видео.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Решается вопрос вручения подозрения в совершении преступления.

Как сообщалось ранее, в одной из житомирских амбулаторий мужчина набросился на семейного врача и медсестру из-за отказа в подписании декларации.