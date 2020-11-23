Мыши бегают прямо по хлебу: фото из магазина в Ровеньках обескуражило сеть

С прилавков магазинов в Луганской области вместе с хлебом продают живых мышей. Фото, сделаное в Ровеньках, наделало шума в социальных сетях. Отметим, что город входит в перечень временно оккупированных территорий.

О таком случае написал в своем Твиттере Денис Казанский.

Торговля хлебом в Ровеньках.



Сделано в ЛНР! pic.twitter.com/n5fKsd44Nb — Денис Казанський (@den_kazansky) November 23, 2020

"Торговля хлебом в Ровеньках. Сделано в ЛНР!" - отметил он.

В комментариях люди активно начали возмущаться и шутить на эту тему: "Энцефалит по-лнрски", "Крыса добавляется бонус", "С мясом сразу же!"

Напомним, что несмотря на то, что в Кремле говорили о защите русских на Донбассе, пока это не очень получается. В Луганске, русских решили защитить весьма странным способом "от бандеровского трамвая.