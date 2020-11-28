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Украину накрыло густым туманом: завораживающие фото и видео ночных городов в конце осени

Украину накрыло густым туманом: завораживающие фото и видео ночных городов в конце осени
08:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В ночь на субботу, 28 ноября, во многих областях Украины зафиксировали густой туман - больше всего он был в Одессе, Львове и Николаеве.

В сети начали делиться красивыми фотографиями  и видео этого явления природы.

Одесситам повезло больше всего, там туман был "как в Лондоне".

 
 
 
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Публикация от Роман Хакимов (@khakimov.rr)

 
 
 
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Публикация от Sergey Petrenko (@gray_ru)

Окутало туманом и Николаевскую область:

 
 
 
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Публикация от Василь Гонта (@vagonta)

 
 
 
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Публикация от Роман Хакимов (@khakimov.rr)

 
 
 
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Публикация от Андрей Сенченко (@_andrei_senchenko_)

А это ночной завораживающий Львов в тумане.

 
 
 
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Публикация от Carpe Diem (Лови Момент)))) (@okchenos)

В Красном Луче Луганской области лишь фонари смогли пробить туман.

 
 
 
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Публикация от A N A R C H Y (@jekoss500)

 
 
 
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Публикация от A N A R C H Y (@jekoss500)

В Киеве тумана почти не было, но небольшую дымку на утренних фото все же видно:

 
 
 
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Публикация от Вадим Шелковый (@vadimshelkoviy)

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Все по теме:

Украина, Погода, Регионы, Туман.

Автор:

Телеграф
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