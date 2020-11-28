Украину накрыло густым туманом: завораживающие фото и видео ночных городов в конце осени

В ночь на субботу, 28 ноября, во многих областях Украины зафиксировали густой туман - больше всего он был в Одессе, Львове и Николаеве.
В сети начали делиться красивыми фотографиями и видео этого явления природы.
Одесситам повезло больше всего, там туман был "как в Лондоне".
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Окутало туманом и Николаевскую область:
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А это ночной завораживающий Львов в тумане.
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В Красном Луче Луганской области лишь фонари смогли пробить туман.
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В Киеве тумана почти не было, но небольшую дымку на утренних фото все же видно:
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