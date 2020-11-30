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Подросток за день угнал три авто и на каждом из них попал в аварию (фото)

Подросток за день угнал три авто и на каждом из них попал в аварию (фото)
14:42 Сегодня Телеграф

За сутки 14-летний житель Краснокутского района, Харьковской области похитил три автомобиля - "УАЗ", "ВАЗ-2121" и "Folkswagen Transporter". Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто.

Об этом информирует пресс служба полиции Харьковской области.

Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в отделения полиции 29 ноября. В ходе следственно-оперативных действий полицейские установили личность злоумышленника.

Парень рассказал, что хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП. Первым парень угнал «УАЗ», на котором сразу въехал в забор домовладения. Пересев на «ВАЗ-2121», подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево. На «Folkswagen Transporter» парень также столкнулся с деревом.

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В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам. Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровно 21 ноября подросток третий раз за год угнал маршрутку.

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ДТП, Харьков, Угон.

Автор:

Телеграф
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