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Рак матери - не повод: боевики "ЛНР" трижды не пустили украинку в родной Луганск

Рак матери - не повод: боевики "ЛНР" трижды не пустили украинку в родной Луганск
09:06 Сегодня Телеграф

Карантин на неподконтрольных территориях Луганской области начался весной. Точнее сказать сложно, так как данные у всех разнятся. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник вводил "режим повышенной готовности из-за коронавируса". Карантином никто такой порядок не называл. Это слово появилось в лексиконе пророссийских "властей" несколько позже, как и усиленный контроль контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда (КПВВ). 

Киев закрыл КПВВ "Станица Луганская" еще 16 марта. У террористов "ЛНР" он работал еще неделю, до 23 марта. Мост, который соединяет свободную Украину с оккупированными территориями, по сути неделю не был на карантине. Но по нему тогда вряд ли кто-то ходил, кроме вооруженных людей.

И вот именно на этом отрезке между пунктами пропуска иногда происходят драматические моменты. Мост выступает своего рода порталом, на котором останавливается время и не работают законы.

О своих острых ощущениях между двумя мирами нам рассказала бывшая луганчанка на правах анонима. Жизненные обстоятельства вынудили ее приехать на родину, так как у ее мамы нашли рак. Однако, онкология не стала весомым аргументом для террористов "ЛНР" и те не пропустили ее через КПВВ.

"Добираться после того, как я оказалась в Украине, пришлось автобусом из Харькова в Станицу. Он не отапливается и все время играют шансон с русским рэпом. В общем, яркая поездочка вышла", - рассказывает наша героиня.

С тех пор как в Отдельных районах Луганской области (ОРЛО) вместо диагноза "двустороннее воспаление" стали писать диагноз "коронавирус" слово "карантин" заиграло для главарей "ЛНР" новыми красками. Появились новые правила для пересечения их КПВВ, если у вас не луганская прописка. У нашей героини ее уже давно нет и живет она в Восточной Европе.

Итак, с августа этого года для пребывания в ОРЛО нужно писать письма в так называемое "министерство иностранных дел ЛНР". Им нужно отправлять документы, которые обоснуют важность въезда. Основанием для въезда негражданину молодой и развивающейся "республики" могут стать живущие там родственники, обучение, лечение, смерть близких, а также уход за больным.

Да, важный момент - существует сразу два ящика того самого "МИД ЛНР" - ministry@mid-lnr.su и info@mid-lnr.su. Какой из них работает на прием заявок для входа в страну чудес - неизвестно. Разные источники дают разные адреса.

Наша собеседница той стороне ничего не отправляла. Она высылала весь пакет документов в СБУ. Ее заверили, что предоставления данных украинской стороне будет достаточно для пересечения линии разграничения. Однако вооруженные люди в будке с надписью "ЛНР" решили иначе.

КПВВ Станица Луганская

Несмотря на то, что все оригиналы документов у нее были с собой, ее развернули обратно. Три раза. При себе девушка имела свидетельство о рождении, цветные копии паспорта матери, копии всех справок о том, что та проходит лечение в ОРЛО, и свой украинский паспорт. Отметим, что фамилии у дочери и матери одинаковые.

Боевики не нашли ее в списках на пропуск и не стали даже смотреть весь пакет с доказательствами. Это была первая попытка.

"Очереди на КПВВ образовываются с 6 утра и идут очень медленно. Я подошла под вход на Луганск только к 10 утра", - говорит девушка.

Стоит отметить, что на кибитке "ЛНР" висит объявление с телефонами "луганских дипломатов". Только вот номера там луганские городские, "республиканского мобильного оператора" и один номер Водафон. Понятно, что на первые две категории с мобильного позвонить невозможно, а МТС был просто отключен. Человек остается без консультации один на один с безразличием к здоровью близких, если тебя нет в списке.

КПВВ Станица Луганская

На второй попытке наша героиня предложила “погранцам” вариант, что приедет ее отец и подтвердит честность намерений дочери. Девушку не стали слушать и лишь повторили, что в списках ее фамилии нет. На третьей попытке она расплакалась и после была послана оттуда в грубой форме. Перед каждым своим заходом она стояла в очереди.

"У меня после Европы еще состояние не адаптировалось. Я все время вежливо разговаривала и думала, что все по-человечески должно быть. А тут… Раньше я бы конечно скандалила и орала, а сейчас. Не перестроилась я от цивилизованного образа жизни", - рассказывает девушка.

КПВВ Станица Луганская

Финал у истории следующий - девушке пришлось уехать в город с интернетом и писать заявку в "МИД ЛНР". Теперь предстоит ждать две недели решения от "луганских дипломатов" по серьезности оснований пребывания на подконтрольной им территории.

Пока у матери нашей героини нет обострения, но нужна операция. Безусловно, ее лучше делать на свободной территории. В Луганске очень сомнительные перспективы для выздоровления. А для этого маму нужно убедить приехать. Живое присутствие, как известно, работает всегда лучше любых телефонных аргументов.

Будем надеяться, что проверка родства займет меньше времени. И тогда можно будет без матов и паники пересечь линию разграничения. Чудеса под Новый год все-таки случаются.

"Телеграф" неоднократно рассказывал о попытках боевиков "ЛНР" и "ДНР" вербовать украинцев, которые приезжают на оккупированные территории к родственникам.

Автор: Александр Poison Нечай

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Луганск, Боевики, Донбасс, Станица-Луганская, ЛНР, КПВВ, КПВВ "Станица Луганская".

Автор:

Телеграф
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