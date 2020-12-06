Потолок дома обрушился на ребенка в Кривом Роге: подробности и фото ЧП

В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге обвалился потолок в одном из домов в Центрально-Городском районе, в результате чего под завалами оказался ребенок – 12-летняя девочка.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице начальник Главного Управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"В Кривом Роге на ребенка упал потолок. Об этом на "101" сообщили жители частного жилого дома, расположенного на улице Теплой", - написал он.

По его словам, из-под завалов спасатели достали 12-летнюю девочку.

"Ребенка сразу осмотрели врачи. К счастью, серьезных травм у нее не обнаружено, поэтому госпитализация не понадобилась", - добавил Кульбач.

Как сообщал "Телеграф", ранее в городе Южный Одесской области 10-летний мальчик обнаружен повешенным на канате "шведской стенки".