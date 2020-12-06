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Потолок дома обрушился на ребенка в Кривом Роге: подробности и фото ЧП

Потолок дома обрушился на ребенка в Кривом Роге: подробности и фото ЧП
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф фото: Андрей Кульбач/Facebook

В воскресенье, 6 декабря, в Кривом Роге обвалился потолок в одном из домов в Центрально-Городском районе, в результате чего под завалами оказался ребенок – 12-летняя девочка.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице начальник Главного Управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"В Кривом Роге на ребенка упал потолок. Об этом на "101" сообщили жители частного жилого дома, расположенного на улице Теплой", - написал он.

Кривой Рог

Кривой Рог

По его словам, из-под завалов спасатели достали 12-летнюю девочку.

"Ребенка сразу осмотрели врачи. К счастью, серьезных травм у нее не обнаружено, поэтому госпитализация не понадобилась", - добавил Кульбач.

Кривой Рог

Кривой Рог

Кривой Рог

Как сообщал "Телеграф", ранее в городе Южный Одесской области 10-летний мальчик обнаружен повешенным на канате "шведской стенки".

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Все по теме:

Дети, Кривой Рог, ЧП, Фото, Потолок, обвалы.

Автор:

Телеграф
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