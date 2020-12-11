"Большое строительство" во всей красе: на Житомирщине перекладывают свежий асфальт

В Новоград-Волынском Житомирской новый асфальт уже через несколько недель дал трещины и покрылся буграми. При том, что в эту дорогу "закатали" около 30 милионов бюджетных гривен.

Об этом сообщили на 5 канале.

Ремонта улицы местные жители ждали несколько лет. Но радовались они недолго.

Теперь же "испорченный" асфальт сейчас и латает новый подрядчик. Хотя в надежность такого ремонта водители уже не верят.

В кругах представителей строительной компании отказываются комментировать инцидент.

В свою очередь в горсовете Новоград-Волынского говорят, что во время работ что-то пошло не так.

"Это произошло из-за того, что, у асфальтоукладчика вышла из строя виброплита - пошел сбой подогрева плиты и поэтому образовалась пористость. Канализационные люки были поднять не по уровню и также после заключения второго слоя асфальтобетонного покрытия обнаружено пористость асфальта и были стыки видно на нем ", - рассказал, начальник управления ЖКХ Новоград-Волынского городского совета.

Стоит отметить, что улицу реонтировали по президентской программе "Большая стройка". В ОГА сообщили, что подрядчик за свой счет уже исправляет недостатки: проблемные участки срезают и накладывают заплаты. Планируется закончить роботы до 2021 года.

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