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Шторм накрыл курортную Кирилловку: в сети показали эффектное видео стихии

Шторм накрыл курортную Кирилловку: в сети показали эффектное видео стихии
23:31 Пт, 11 Декабрь 2020 Телеграф Фото: Скриншот

Бушующий в Азовском море шторм накрыл популярный курортный городок Кирилловка, что в Запорожской области. 

В YouTube-канале BIZART MEDIA показали красочное видео, снятое из дрона, на котором видны масштабы последствий. 

"Курортный посёлок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотову 9 декабря 20 года. До моего приезда затопленных территорий было больше. Во время съёмки очень сильные порывы ветра чуть не снесли квадрокоптер в лиман", - говорится в подписи к видео. 

Напомним, шторм в Азовском море не унимался более недели. Стихия затронула не только Кирилловку, но и также размыла дорогу на Бирючий остров, где расположена президентская резиденция. 

А тем временем, циклон Yvonne принес ледяные дожди в другие части Украины, из-за чего на улицах образовался страшный гололед.  

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Все по теме:

Погода, Шторм, Кирилловка, Азовской море.

Автор:

Телеграф
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