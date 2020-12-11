Шторм накрыл курортную Кирилловку: в сети показали эффектное видео стихии

Бушующий в Азовском море шторм накрыл популярный курортный городок Кирилловка, что в Запорожской области.

В YouTube-канале BIZART MEDIA показали красочное видео, снятое из дрона, на котором видны масштабы последствий.

"Курортный посёлок Кирилловка в зимний период. Такой я увидел косу Федотову 9 декабря 20 года. До моего приезда затопленных территорий было больше. Во время съёмки очень сильные порывы ветра чуть не снесли квадрокоптер в лиман", - говорится в подписи к видео.

Напомним, шторм в Азовском море не унимался более недели. Стихия затронула не только Кирилловку, но и также размыла дорогу на Бирючий остров, где расположена президентская резиденция.

А тем временем, циклон Yvonne принес ледяные дожди в другие части Украины, из-за чего на улицах образовался страшный гололед.