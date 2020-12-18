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Боевики «ЛНР» вернули тело бойца ВСУ: выяснилось, что он был задушен (документ)

Боевики «ЛНР» вернули тело бойца ВСУ: выяснилось, что он был задушен (документ)
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Еще утром 14 декабря при осмотре склада в одном из подразделений обнаружили отсутствие одного из военнослужащих. Он не отвечал на звонки, поэтому был проведен поиск. Военное оружие осталось на месте и конфликтов с товарищами пропавший не имел.

Об этом сообщили в Фейсбуке 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Таким образом, 17 декабря на КПВВ "Счастье", в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация-200", ппри помощи группы транпортирования и поиска тел погибших военных произошло возвращение с временно оккупированной территории Украины тел погибшего военного ВСУ. Во время передачи тела соблюдался режим "тишины".

Стоит отметить, что на подконтрольной территории Украины в присутствии СКК ОБСЕ погибшего выявили представители военной части.

Согласно заявленным данным, военнослужащий механизированной бригады ВСУ, о котором ранее ТКГ сообщила, что он якобы пьяным перешел на сторону противника и там умер, на самом деле был задушен. Такие результаты дала экспертиза.

Так, в качестве основной причины смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная.

В документе указано, что на теле военнослужащего обнаружены многочисленные синяки и ссадины.

Фото самого документа:

В то же время ТКГ меняла сообщение об инциденте. Ранее в тексте было указано, что военнослужащий "14 декабря текущего года, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алгокольной или наркотической интоксикации". Теперь эта информация отсутствует, и сказано только, что он попал на неподконтрольную территорию "при неустановленных обстоятельствах".

Стоит напомнить, что по состоянию на 16 декабря потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 3 человека.

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Боевики, ВСУ, ЛНР.

Автор:

Телеграф
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