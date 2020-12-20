Оккупанты готовят крымских детей к войне: фото мероприятия на День святого Николая возмутило сеть

В оккупированном Крыму на День святого Николая детям устроили специальное мероприятие, в котором имитировалась военная операция.
Фотографиями поделился Анатолий Штирлиц в Телеграм-канале.
"День Святого Николая в оккупированной Евпатории. С каждым днем наших детей превращают на...", - написал он.
"Пара лет и они пополнят ряды так называемого "ополчения"
"Сомневаюсь, что это еще "наши" дети"
"Жесть такая и на Донбассе тоже есть", - пишут в комментариях к записи.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ ранее заявил, что Россия готовится к размещению ядерного оружия на оккупированном полуострове.