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В сети появились фото холодного и прекрасного Киева зимой

В сети появились фото холодного и прекрасного Киева зимой
06:27 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Зима 2020 года пока не очень радует украинцев снегом, а по погоде все больше похожа на мрачную осень с дождями. К примеру, если взглянуть на последние снимки зимнего Киева, то так и не скажешь, что они сделаны именно зимой.

На странице Оболонского района Киева в Фейсбук показали снимки парка «Наталка». Смотря на опубликованные фото, так и чувствуется холод.

Оболонь является одним из самых престижных и красивых районов столицы. Отсутствие опасных производств, зеленые зоны, живописные озера, прекрасная набережная вдоль Днепра так и манят на прогулку, даже несмотря на мрачную и холодную погоду.

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Отметим, что в середине ноября Киев таки засыпало снегом, который вскоре, увы, растаял. Однако соцсети, а точнее их пользователи, успели запечатлеть столицу в снежных объятиях зимы. «Телеграф» собрал самые сказочные фото снежного Киева.

Также, предлагаем Вам посмотреть, каким был Киев раньше – в сети появились снимки зимней столицы, сделанные в ХХ веке.

Ранее, «Телеграф» показывал, как проходило праздничное открытие главной елки страны.

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Киев, Парк, Фото.

Автор:

Телеграф
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