Готовый сценарий в Болливуд: приплыв родственников после смерти Кернеса озадачил сеть

У покойного главы Харькова Геннадия Кернеса нашлась 11-летняя дочь и сестра-близнец.

Об этом в сообщается в Телеграм-канале "ТРУХА".

"По словам сына Геннадия Кернеса — Даниила Привалова, его отец и сестра очень похожи", - сказано в сообщении.

Там же сообщается о том, что у Кернеса также есть 11-летняя дочь, которая живет в Лондоне.

Впрочем, в комментариях к записям, пользователи сети указали, что тема родственников Кернеса более напоминает сценарий для Болливуда (индийский аналог Голливуда, - ред).

Также пользователи поинтересовались, сколько еще "родственников" мэра объявятся после его смерти.

Как сообщалось ранее, супруга Кернеса Оксана Гайсинская переписала ООО "Торговый дом Модд'а" на Ольгу Муравицкую, которую считают матерью его внебрачной дочери.