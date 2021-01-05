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Странный водитель решил подъехать на авто к главной елке страны: момент попал на видео

Странный водитель решил подъехать на авто к главной елке страны: момент попал на видео
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф

Водитель Ford устроил "ралли" в центре Киева: маневрируя среди пешеходов он подъехал к самой елке, установленной на Контрактовой площади.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

На место копов вызвали прохожие, которые сделали все, для того, чтобы дебошир не скрылся после своих «приключений».

Прибыв на место происшествия, инспекторы сразу заметили у водителя Ford явные признаки алкогольного опьянения. Тот вел себя вызывающе, ругался и угрожал патрульным. Полицейским пришлось задержать 33-летнего мужчину и доставить в ближайшее управление полиции столицы.

"Я не простой человек", - заявил патрульным нарушитель во время задержания, попросив полицейского убрать руки, "а пострадаешь".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве новогодние "покатушки" завершились разбитым Jaguar.

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Все по теме:

Киев, Контрактовая площадь, Видео, Задержания.

Автор:

Телеграф
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