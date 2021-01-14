Архив ихтамнетов: показательные фото российских военных на Донбассе разозлили сеть

Военные войск РФ на Донбассе снова отличились очередной выходкой: оккупанты украли табличку пограничных войск Украины и начали поголовно фотографироваться с ней. Данный поступок разозлил пользователей сети.

Об этом сообщили в Телеграм-канале donetchanyn.

Предположительно сам знак ВСУ был украден 23-ей ОМСБр.

"Примечательно, что оккупанты практически все перефоткались с данной табличкой и видимо хранят ее в части как трофей и кичатся им. Однако как только дело доходит до споров, от них можно сразу услышать классическое ихтамнет", - так прокомментировали выходку ВС РФ в Телеграм-канале.

Там также поделились самими скандальными фото.







В свою очередь на данный скандал отреагировали пользователи сеть. Многие разозлились из-за таких действий боевиков.

Стоит напомнить, что боевики группировки ЛНР через подконтрольные СМИ продолжают заявлять о якобы усилении позиций ВСУ и подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Донбасса, хотя сами буквально в субботу, 9 января обстреляли на Донбассе бригаду ремонтников, приехавших устранять порыв на водоводе "Горловка-Торецк".