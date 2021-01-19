В Крыму дали печальный прогноз по поводу осадков в 2021 году

В оккупированном Крыму ожидают засушливый 2021 год.

Неблагоприятным прогнозом поделился "доцент агротехнологической академии Крымского федерального университета" Владимир Рябов, сказано на сайте пресс-службы "КФУ".

По его словам, пополнение крымских водохранилищ возможно лишь в случае, если за неделю-две выпадет 100 мм осадков, а это двухмесячная норма для полуострова.

"Летом такие ливни бывают, а в зимнее время у нас осадки обычно продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объёма запасов воды не дают", - говорит Рябов.

Ситуацию усугубляет и то, что на полуострове засушливые и влажные периоды сменяются с периодичностью в 3-4 года.

"Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась", - сказал Рябов, добавив, что, согласно прогнозу, даже летом 2021 на большое количество осадков рассчитывать не придется.

Как сообщалось ранее, эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский рассказал "Телеграфу", что ждет оккупированный Крым без украинской воды в 2021 году.