Скачать
Вторник, 19.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Залез за диван и внезапно умер: под Черниговом произошла трагедия с 2-летним ребенком
Залез за диван и внезапно умер: под Черниговом произошла трагедия с 2-летним ребенком
Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму
Вакцина от коронавируса едва не убила матроса в Крыму
Тарифы на газ снижаются с 1 февраля: появился документ
Тарифы на газ снижаются с 1 февраля: появился документ
Дмитрий Поворознюк снимет второй сезон сериала "Футболист" и остается в "Вересе" до конца сезона
Дмитрий Поворознюк снимет второй сезон сериала "Футболист" и остается в "Вересе" до конца сезона

В Крыму дали печальный прогноз по поводу осадков в 2021 году

В Крыму дали печальный прогноз по поводу осадков в 2021 году
Обновлено 14:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В оккупированном Крыму ожидают засушливый 2021 год. 

Неблагоприятным прогнозом поделился "доцент агротехнологической академии Крымского федерального университета" Владимир Рябов, сказано на сайте пресс-службы "КФУ".

По его словам, пополнение крымских водохранилищ возможно лишь в случае, если за неделю-две выпадет 100 мм осадков, а это двухмесячная норма для полуострова.

"Летом такие ливни бывают, а в зимнее время у нас осадки обычно продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объёма запасов воды не дают", - говорит Рябов. 

Ситуацию усугубляет и то, что на полуострове засушливые и влажные периоды сменяются с периодичностью в 3-4 года. 

"Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась", - сказал Рябов, добавив, что, согласно прогнозу, даже летом 2021 на большое количество осадков рассчитывать не придется. 

Как сообщалось ранее, эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский рассказал "Телеграфу", что ждет оккупированный Крым без украинской воды в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 185

Все по теме:

Вода, Крым, Засуха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Крещение Господним 2021! Картинки и открытки с поздравлением
02 РосСМИ назвали Волкера следующим послом США в Украине: журналист раскрыл детали
03 Боевики "ЛНР" схватили двух братьев-украинцев
04 Стало известно, как россиянам удалось купить "Лигу смеха"
05 После откровенного интервью бывшая супруга Гогунского подает на актера в суд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ГБР огласило подозрение Тупицкому
ГБР огласило подозрение Тупицкому
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
В Одессе мужчина попал в передрягу из-за избиения водителя трамвая (видео)
Красных дипломов больше не будет: в МОН рассказали, что ждет выпускников
Красных дипломов больше не будет: в МОН рассказали, что ждет выпускников
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Зеленский круто изменил жизнь Леси Никитюк: звезда рассказала о переломном моменте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь