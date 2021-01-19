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Под Одессой военные насмерть избили молодого сослуживца: появились детали

Под Одессой военные насмерть избили молодого сослуживца: появились детали
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф

Под Одессой, в Подольске, от серьезной черепно-мозговой травмы умер 32-летний военнослужащий-контрактник 11-го мотопехотного батальона, который базируется в этом городе.

Об этом сообщает "Думская".

Солдата доставили в Военно-медицинский клинический центр Южного региона (411-й госпиталь) в субботу, 16 января, с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и гематомами.

Полицейские выяснили, что в тот день мужчину сильно избили в казарме сослуживцы, с которыми он поссорился во время посиделок с алкоголем.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения, причинившие смерть потерпевшего).

Как сообщал "Телеграф", ранее в Житомире в одном из воинских общежитий был обнаружен повешенным военнослужащий-контрактник.

Также 14 октября в больнице после самосожжения на Майдане умер военный Николай Микитенко.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Военные, Одесская область, Смерти, Подольск, Контрактники.
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