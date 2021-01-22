В Одессе заметили странного "Деда Мороза" на необычной "колеснице" (видео)

В Одессе возле оптового рынка заметили странную картину: незнакомец в костюме Дед Мороза едет по оживленной городской трассе верхом на БТРе, как ни в чем не бывало.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вая Одесса", публикуя видео с участием необычного "всадника".

На кадрах видно, как забавляет героя это занятие. Интересно, что сам БТР увешан новогодними гирляндами и «дождиком». БТР, надо сказать, едет на довольно высокой скорости.

Такое появление Деда Мороза вызывает еще больше вопросов на фоне того, что новогодние праздники уже давно подошли к концу.

Как сообщал "Телеграф", в США полицейские в костюмах Санта-Клауса и эльфа задержали двоих автоугонщиков и нескольких воров, которые совершили кражи из магазинов.

Также в Бразилии мужчину в костюме Санта-Клауса похитил вертолет.