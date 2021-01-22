Посреди озера в Днепре вырезали ледяную карусель: видео развлечения захватывает дух

Катание на санях, коньках, лепка снеговиков и игра в снежки оказывается не единственное, чем можно заняться зимой в свободное время. Жители Днепра, которым видимо надоели “стандартные” зимние развлечения, нашли еще один способ здорово поднять себе настроение.

Недалеко от санатория «Лесной» в районе Полтавского шоссе появилась ледяная карусель - зимний “аттракцион” в виде огромной глыбы льда округлой формы, которую вырезают посреди водоема.

Чтобы создать данный аттракцион понадобилось несколько часов кропотливой работы и много разных инструментов, которые могли бы помочь прорубить лед - рыбацкие буры, и пилы, топоры, ломики, и даже женские пилочки.

Принцип работы карусели прост - вас привязывают за что-то (или кого-то) и со всех сил раскручивают. Стоит отметить, развлечение не для слабонервных и довольно-таки опасное.

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