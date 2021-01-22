Готовьтесь к "оправдосу": украинцы усомнились в успехе расследования трагедии в харьковском хосписе

После того, как официальные данные по смертельному пожару в доме престарелых в Харькове стали розниться, украинцы засомневались в том, что следствие сможет найти реальных виновных в трагедии и в успехе расследования.

Своими сомнениями на этот счет они поделились под постом генпрокурора Ирины Венедиктовой о возможных версиях пожара и количестве задержанных.

"Не понятно ... задержали 3-х или 4-х?! В Харькове полиция и прокуратура отрапортовали про 3-х задержанных!!!", "Готовьтесь к "оправдосу", - написали в комментариях.

Кроме того, в сети указали и на тот факт, что задержанные, сколько бы их не было – лишь верхушка айсберга, виновных на самом деле нужно искать во власти.

Некоторые в своих предположениях пошли дальше и предложили, что масштабы трагедии могут не ограничиваться лишь пожаром.

"Я бы проверил еще недвижимость у этих задержанных. С момента создания своей организации. И всех родственников. Мошенничество с жильем пожилых очень распространенная практика "директоров" и администрации таких заведений", - отметили в сети.

Напомним, изначально президент Владимир Зеленский, выражая саболезнования рожственникам погибших на пожаре сообщил, что всего в хосписе на момент ЧП находились 33 человека, 15 из которых погибли, 5 пострадали и 9 удалось спасти. Позже во время срочного заседания Кабмина глава МЧС Украины Николай Чечеткин, ссылаясь на предварительные данные сообщил, что общее число постояльцев в момент возгорания было 27-28 и 4 человека медперсонала. Кроме того, изначально Харьковсккая областная прокуратура сообщила о трехзадержанных - хозяине помещения, его арендаторе и администраторе хосписа. Позже генпрокурор Ирина Венедиктова к этому списку добавила и супругу арендатора.

Подробнее о пожаре, читайте в материале "Телеграфа": Смертельный пожар в доме престарелых в Харькове: все подробности, фото и видео онлайн.