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Провожал сослуживцев на поезд: В Киеве из реки Лыбидь выловили тело военнослужащего

Провожал сослуживцев на поезд: В Киеве из реки Лыбидь выловили тело военнослужащего
15:09 Сегодня Телеграф

Неприятным финалом  завершились поиски военнослужащего, пропавшего в районе Центрального железнодорожного вокзала столицы. Его труп был обнаружен в реке Лыбидь, неподалёку от места исчезновения.

поиски трупа военнослужащего

«25-летний военнослужащий из Винницкой области перестал выходить на связь еще в начале января, и его мать обратилась в полицию. Мужчину нашли на записях видеонаблюдения с вокзала. Оказалось, что перед исчезновением он провожал сослуживцев на поезд. Через несколько дней поисков тело пропавшего нашли в соседней реке». – сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев. 

«Мы провели спецоперацию по розыску мужчины, опросили десятки свидетелей. Круглосуточно наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился возле реки Лыбидь. По данному факту мы начали уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) уголовного кодекса Украины», - рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак.

Напомним, в Одесской области погиб капитан буксира Украинского Дунайского пароходства "Портовый-22". По предварительным данным 48-летний мужчина выпал за борт.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Киев, Военные, обнаружили тело.
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