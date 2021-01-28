Провожал сослуживцев на поезд: В Киеве из реки Лыбидь выловили тело военнослужащего

Неприятным финалом завершились поиски военнослужащего, пропавшего в районе Центрального железнодорожного вокзала столицы. Его труп был обнаружен в реке Лыбидь, неподалёку от места исчезновения.

«25-летний военнослужащий из Винницкой области перестал выходить на связь еще в начале января, и его мать обратилась в полицию. Мужчину нашли на записях видеонаблюдения с вокзала. Оказалось, что перед исчезновением он провожал сослуживцев на поезд. Через несколько дней поисков тело пропавшего нашли в соседней реке». – сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев.

«Мы провели спецоперацию по розыску мужчины, опросили десятки свидетелей. Круглосуточно наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился возле реки Лыбидь. По данному факту мы начали уголовное производство по части первой статьи 115 (умышленное убийство) уголовного кодекса Украины», - рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак.

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