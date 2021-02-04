Обстрел детей во время катания на санках в Тернополе: выяснилась личность подозреваемого

В четверг 4 февраля в Тернополе будут выбирать меру пресечения мужчине, которого подозревают в стрельбе по детям.

Об этом сообщили ternopoliany.te.ua.

Согласно предоставленным данным, в преступлении подозревают инструктора одного из спортклубов города Валерия У., родом из Ровенской области.

Так, прокуратура требует меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

При этом, мужчине уже вручили подозрение, днем ранее он отказался давать показания. Экспертизы по данному делу проводят в Виннице и Тернополе.

4 февраля в суде ему будут выбирать меру пресечения. Его действия квалифицировали по статье (хулиганство) и (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до семи и восьми лет.

Стоит напомнить, что 21 января в Тернополе злоумышленник обстрелял из ружья детей, которые катались на санках. В результате 11-летний мальчик получил множественные ранения дробью.