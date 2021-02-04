Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский теряет голоса избирателей, но все еще возглавляет президентский рейтинг (Инфографика)
Зеленский теряет голоса избирателей, но все еще возглавляет президентский рейтинг (Инфографика)
Витренко в третий раз попытаются назначить министром: Корниенко раскрыл подробности
Витренко в третий раз попытаются назначить министром: Корниенко раскрыл подробности
Карантин в Украине снова продлят: названа точная дата
Карантин в Украине снова продлят: названа точная дата
"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)
"Концлагерь 21 века": как в России содержат задержанных на акциях в поддержку Навального (фото, видео)

Обстрел детей во время катания на санках в Тернополе: выяснилась личность подозреваемого

Обстрел детей во время катания на санках в Тернополе: выяснилась личность подозреваемого
13:29 Сегодня Телеграф Фото: ternopoliany

В четверг 4 февраля в Тернополе будут выбирать меру пресечения мужчине, которого подозревают в стрельбе по детям.

Об этом сообщили ternopoliany.te.ua.

Согласно предоставленным данным, в преступлении подозревают инструктора одного из спортклубов города Валерия У., родом из Ровенской области.

Так, прокуратура требует меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

При этом, мужчине уже вручили подозрение, днем ранее он отказался давать показания. Экспертизы по данному делу проводят в Виннице и Тернополе.

мужчина

4 февраля в суде ему будут выбирать меру пресечения. Его действия квалифицировали по статье (хулиганство) и (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до семи и восьми лет.

Стоит напомнить, что 21 января в Тернополе злоумышленник обстрелял из ружья детей, которые катались на санках. В результате 11-летний мальчик получил множественные ранения дробью. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 207

Все по теме:

Тернополь, Обстрел.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине закроют не только "112 Украина", NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
02 Больной коронавирусом украинец покончил с собой прямо на глазах у врачей: детали трагедии
03 Стало известно о судьбе бойца ВСУ, загадочно исчезнувшего на Донбассе (фото)
04 Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
05 Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обстрел детей во время катания на санках в Тернополе: выяснилась личность подозреваемого
Обстрел детей во время катания на санках в Тернополе: выяснилась личность подозреваемого
Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
Совсем еще молодая: появилось фото врача, трагически погибшей в больнице в Запорожье
Трагедия в запорожской больнице: как выглядит &quot;инфекционка&quot; после ночного пожара (фото, видео)
Трагедия в запорожской больнице: как выглядит "инфекционка" после ночного пожара (фото, видео)
Чем порадовать свою вторую половинку в День всех влюбленных: идеи подарков парню 14 февраля
Чем порадовать свою вторую половинку в День всех влюбленных: идеи подарков парню 14 февраля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь