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В Кривом Роге мать морила голодом свою 15-летнюю дочь с синдромом Дауна и церебральным параличом

В Кривом Роге мать морила голодом свою 15-летнюю дочь с синдромом Дауна и церебральным параличом
15:51 Сегодня Телеграф

В Кривом Роге мать морила голодом собственную дочь с церебральным параличом и синдромом Дауна. В свои 15 лет девочка не умеет ни говорить, ни ходить и весит всего 9 килограммов.

Об этом сообщили в сюжете 34 телеканала.

"На голом матрасе и скрученная как эмбрион с весом как у младенца - это о 15-летней Богдане. Такой девочку увидели социальные службы и правоохранители. И хотя раньше в семью наведывались, забрать ребенка почему-то решили только сейчас", - говорится в сюжете.

По словам соседей, в квартире девочка жила вместе со старшей сестрой и матерью в полной антисанитарии без света и тепла.

"Они жили за счет выплат по инвалидности. Старшая девочка окончила училище и тоже, наверное, нигде не работала. Как откроют окно, то вообще невозможно здесь ходить. Воняет очень сильно. У матери был сожитель, то они выпивали, жгли вместе", - рассказала соседка Светлана.

Сейчас соцслужба передала девочку в руки врачей.

"Ребенку оказана вся необходимая помощь. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное, она получает все необходимое лечение и угрозы жизни ребенка нет. Она ест самостоятельно, питается самостоятельно, без всяких внутривенных", - рассказал медицинский директор по хирургической помощи больницы № 8 Ярослав Войтенко. 

В свою очередь, в службе по делам детей заявили, что эту семью навещали чуть ли не ежемесячно. Заставляли мать отдать дочь на реабилитацию - та отказывалась.

"Мать не дала согласия, и она даже написала письменное заявление, о том, что она отрицает об устройстве ее ребенка-инвалида в специализированное детское учреждение. Ситуация в семье не улучшилась, - поэтому было решено направить обращение в суд по вопросу отобрания ребенка у матери", - заявил начальник службы по делам детей Ингулецкого района Сергей Совенко.

На данный момент семьей занимается местная прокуратура. Дело сразу передали в суд.

Стоит напомнить, что в Черкасской области произошла чудовищная трагедия – там отец убил собственного четырехмесячного сына просто потому, что ребенок был ему неприятен.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Кривой Рог.
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