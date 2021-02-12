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Украинка зарезала сожителя, когда он управлял автомобилем (фото)

Украинка зарезала сожителя, когда он управлял автомобилем (фото)
13:12 Сегодня Телеграф сайт Нацполиции в Днепропетровской области

Полицейские Кривого Рога на месте ДТП выявили труп мужчины-водителя автомобиля с множественными ножевыми ранами шеи и девушку-пассажирку, которая утверждала, что погибший ее сожитель и сам себе нанес оказавшиеся фатальными удары в шею ножом.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, вечером 11 февраля на одной из улиц Довгинцевского района Кривого Рога прохожий заметил легковой автомобиль, который въехал в столб. Водитель был мертв, а женщина-пассажир утверждала, что он ранил себя ножом в шею.

ДТП с убитым водителем"В ходе следственных мероприятий правоохранители установили, что характер и количество причиненных телесных повреждений не характерны для самоубийства. Как было установлено, во время движения в автомобиле между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница ножом причинила мужчине многочисленные удары в шею. 27-летний водитель умер за рулем, а подозреваемая, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, всем сообщила о его самоубийстве", - рассказали в полиции.

В ходе опроса 28-летняя женщина призналась в совершении преступления. Сейчас она задержана. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщалось, на Днепропетровщине иностранца приговорили к 35 годам заключения за убийство беременной украинки.

В Одессе парень убил двух человек, одному отрезал голову, а второго выпотрошил и обмотался его внутренностями.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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ДТП, Убийство, Кривой Рог.
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