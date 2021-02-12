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Когда снова откроют школы и детсады в Киеве: озвучен прогноз

Когда снова откроют школы и детсады в Киеве: озвучен прогноз
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф

Уже в понедельник, 15 февраля, в Киеве снова заработают школы и детские сады. Окончательное решение должно быть принято до вечера пятницы, 12 февраля.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"По состоянию на данный момент пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня. Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о... не только резком снижении температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил чиновник

Учебные заведения в столице закрыли из-за сильных снегопадов в четверг и пятницу 11 и 12 февраля. При этом, в Киевской городской государственной администрации утверждали, что это не значит, что учебный процесс будет приостановлен. Все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Киев, Школа, Детский сад, Владимир Бондаренко.
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