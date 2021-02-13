Персональный потоп для жильцов одного дома в Киеве: в подъезде потоком льется вода, коммунальщики не реагируют (видео)

Жильцы много квартирного дома по ул. Бакинской, 37в (Сырец, Шевченковский район) в Киеве в субботу, 13 февраля, утром обнаружили, что с верхних этажей по лестнице постоянно льется вода.

Как сообщается в telegram-канале "dtp.kiev.ua", где и размещено видео "потопа", жильцы вызвали аварийную бригаду еще в 10:50 субботы, однако на момент публикации видео в в 14:50 коммунальщики до них так и не добрались.

Как сообщалось, в Киеве 11 февраля на углу улиц Петропавловской и Захаровской "устал" 60-летний коллектор: на проезжей части образовался провал размером 6х3м и глубиной 2,5 метра.

Ранее, вечером 8 февралям во Львове произошло ЧП: загорелся трамвай, и люди пытались потушить его весьма неординарным способом - забросать снежками.