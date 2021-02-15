Добыча Путиным пресной воды для Крыма может обернуться для Азовского моря катастрофой, - ученые

Гидрогеолог Руслан Гаврилюк уверен, что масштабные строительные работы в мелком Азовском море, которые предполагает решение проблемы с водой в Крыму невозможно решить с помощью новых скважин, могут сказаться на экологии.

Об этом пишет "Радио Свобода".

"Понятно, что бурение - это надо будет пробурить скважины и проложить трубы. Не дай Бог, какая-то аварийная ситуация, это вообще может привести к экологической катастрофе", - предполагает гидрогеолог Руслан Гаврилюк.

Ранее постред Украины в ООН Сергей Кислица допустил, что если Россия признает себя оккупантом, то Киев рассмотрит вопрос возобновления поставок воды в Крым.

Как сообщал "Телеграф", ранее тем временем оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заставляет крымчан продавать частные скважины и колодцы, а в случае отказа грозит проблемами с "прокуратурой".