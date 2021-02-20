Вышла в магазин: маленькая девочка чудом спаслась от смерти под Киевом (фото)

В субботу, 19 февраля, в одном из сел Киевской области произошел пожар в жилом доме. В огне чудом не сгорела 5-летняя девочка.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киевской области.

"В 10:10 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Руда. По информации заявителя в помещении возможно находится ребенок в возрасте около 4 лет", - говорится в сообщении ГСЧС.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что горит пол в комнате, ребенка в доме нет. Как оказалось, девочка вышла в магазин.

"На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений ее уже в состоянии шока забрали соседи к себе, где ее и осмотрели медики. Состояние девочки удовлетворительное", - добавили в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее четверо детей погибли, пятый госпитализирован с ожогами при пожаре в жилом доме на Русановских садах в Киеве.