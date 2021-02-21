Плюсовая температура и снег: синоптики озвучили прогноз погоды на 21 февраля в Украине

В воскресенье 21 февраля, Украине еще немного потеплеет, а местами ожидаются снегопады.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Ночью температура воздуха не снизиться ниже– 10. Насевере страны днем температура воздуха будет до +2 градусов, а ночью до -7…- 10. В центральных областях ожидается до 4 градусов тепла. Ночью будут заморозки до -4.

На западе днем ожидается до +7 градусов, а ночью столбик термометра опуститься до -4 градусов. В южных областях днем температура будет достигать +3, а ночью -5. В восточной части Украины днем ожидается -1…+1 градусов, а к ночи температура опустится до -10.

В Киеве в воскресенье днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура ночью 0...-2 градусов, днем же столбик термометра поднимется до 1...5 градусов выше нуля.

Снег ожидается только в западных и северных областях. В остальных регионах Украины в этот день осадков не прогнозируют.

Напомним, в Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода, существенных осадков не прогнозируют.