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Плюсовая температура и снег: синоптики озвучили прогноз погоды на 21 февраля в Украине

Плюсовая температура и снег: синоптики озвучили прогноз погоды на 21 февраля в Украине
00:11 Сегодня Телеграф

В воскресенье 21 февраля,  Украине еще немного потеплеет, а местами ожидаются снегопады.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Ночью температура воздуха не снизиться ниже– 10.  Насевере страны  днем температура воздуха будет до +2 градусов, а ночью до -7…- 10.  В центральных областях ожидается до 4 градусов тепла. Ночью будут заморозки до -4.

На западе днем ожидается до +7 градусов, а ночью столбик термометра опуститься до -4 градусов. В южных областях днем температура будет достигать +3, а ночью -5. В восточной части Украины днем ожидается -1…+1 градусов, а к ночи температура опустится до -10.

погода

В Киеве   в воскресенье днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, температура ночью 0...-2 градусов, днем же столбик термометра поднимется до 1...5 градусов выше нуля.

Снег ожидается только в западных и северных областях. В остальных регионах Украины в этот день  осадков не прогнозируют.

Напомним, в Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода, существенных осадков не прогнозируют.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Погода, Гидрометцентр, Укргидрометценр.
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