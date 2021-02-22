Налоговик "сливал" боевикам "ДНР" персональные данные правоохранителей и разведчиков (фото, видео)

В Киеве Служба безопасности Украины задокументировала и заблокировала преступную деятельность должностного лица Государственной налоговой службы, который оказывал содействие террористической организации "ДНР".

Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

Злоумышленник передавал кураторам:

персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины;

информацию о проведенных учреждениями закупках, состояние выполнения государственного оборонного заказа;

другую стратегически важную для государства информацию.

Правоохранители задержали налоговика по месту жительства после отправки тайного документа.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.3 ст.362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней), ч.2 ст.15 и ч.1 ст.328 (разглашение государственной тайны) Уголовного кодекса Украины.

"Проведены обыски по месту жительства, работы и возможных местах хранения доказательств противоправной деятельности. В ходе следственных действий изъяты технические приборы и документы, которые безоговорочно подтверждают преступную деятельность подозреваемого", - подчеркнули в СБУ.

В суд внесено ходатайство о взятии подозреваемого под стражу.

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества", - добавили в СБ Украины.