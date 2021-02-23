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Киевсовет не выделил землю для мемориала "Бабий яр": голосование перенесли

Киевсовет не выделил землю для мемориала "Бабий яр": голосование перенесли
Обновлено 12:39 Сегодня Телеграф

Депутаты Киевского городского совета на заседании во вторник, 23 февраля, не проголосовали за выделение земли для мемориального комплекса "Бабий Яр".

Об этом сообщает во вторник интернет-издание "Vesti.ua".

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко заявил, что вопрос рассмотрят на следующем пленарном заседании. Он отметил, что три вопроса о земле могут перенести вовсе на следующую сессию.

"Должны пройти депутатские консультации по этому вопросу. Только после этого вопрос снова вынесут в зал", - сказал Бондаренко.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Киев, Земля, Горсовет, Голосование, Бабий Яр, Мемориальный комплекс.
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