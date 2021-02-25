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В Киеве напали на мужчину из-за iPhone: подробности

В Киеве напали на мужчину из-за iPhone: подробности
22:55 Сегодня Телеграф

В четверг, 25 февраля, в Шевченковском районе Киева напали на 32-летнего мужчину. Неизвестные набросились на него сзади, ударили чем-то тяжелым по затылку и отобрали iPhone.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Возвращаясь из магазина, мужчина шел по улице Академика Туполева и разговаривал с женой по мобильному. Он не слышал, как к нему кто-то приблизился сзади, в ушах были наушники.

"Нападение было молниеносным: сначала ему брызнули в глаза из баллончика, а затем ударили по затылку", – пишет издание.

Удар был настолько сильным, что парень потерял сознание. Когда очнулся, кое-как смог дойти домой и вызвать медиков.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 24 февраля, в Оболонском районе Киева произошло нападение на женщину. На нее напали с ножом, изрезав шею и руки.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, iPhone, Айфон, Нападения.
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