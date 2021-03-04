Националисты жгут файеры под зданием облсовета в Харькове: что они требуют (фото, видео)

В четверг, 4 марта, представители партии "Национальный корпус" пикетировали здание Харьковской областной администрации. Активисты выступали против депутата Анатолия Русецкого, которого обвиняют в незаконной деятельности.

Об этом пишет telegram-канал "ТРУХА Харьков".

"Нацкорпус под ХОГА зажгли файеры с требованием "Хватит красть", - указано в сообщении.

Также авторы канала указали, что на самой сессии Харьковского областного совета не смогли включить систему голосования "Надия". Поэтому депутатам пришлось голосовать поднятием рук.

Сторонники "Национального корпуса" в комментариях "Суспільне Новини" заявили, что депутат Харьковского облсовета Анатолий Русецкий ( "Блок Светличной" Вместе! ") причастен к махинациям с добычей песка и вырубки леса в Балаклейском районе.

Стоит отметить, что на фото акции протеста не было замечено партийной символики.

Напомним, дракой отметилось заседание Харьковского горсовета 24 февраля. Националисты напали на представителей Партии Шария и ОПЗЖ.