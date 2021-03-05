Появились подробности ранения украинского военного на Донбассе

В пятницу, 5 марта, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил получил ранение украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Фейсбук.

"Неподалеку от населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска совершили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия", - сказано в сообщении.

После обстрела один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его в тяжелом состоянии доставили в лечебное заведение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего за текущие сутки оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня:

неподалеку от Марьинки;

из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески;

со стрелкового оружия возле Авдеевки.

Как сообщалось ранее, в т.н. "ДНР" заявили о прекращении перемирия на Донбассе. Теперь боевикам дано разрешение открывать огонь по украинским военным.