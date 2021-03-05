Появились подробности ранения украинского военного на Донбассе

В пятницу, 5 марта, на Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил получил ранение украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Фейсбук.
"Неподалеку от населенного пункта Марьинка, российско-оккупационные войска совершили прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия", - сказано в сообщении.
После обстрела один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его в тяжелом состоянии доставили в лечебное заведение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Всего за текущие сутки оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня:
Как сообщалось ранее, в т.н. "ДНР" заявили о прекращении перемирия на Донбассе. Теперь боевикам дано разрешение открывать огонь по украинским военным.