"Спасибо вам, детки": проводница показала, что оставили после себя в вагоне юные гимнасты (видео)

Проводница поезда Днепр-Одесса показала, какие "подарки" оставили после себя ехавшие в вагоне юные спортсмены.

Соответствующее видео было обнародовано в Фейсбук Светланы Ляшенко.

"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования с Днепра. Посмотрите, что оставили на память о себе. Спасибо вам большое, детки", - сказала проводница.

В комментариях к видео поднялась волна негодования:

"Вперед за медалями!"

"Мамы и папы, учите детей с детства быть людьми";

"Родители учите своих отпрысков убирать срач за собой. И ценить чужой труд. Это ваша будущая старость";

Как сообщалось ранее, в сеть попали кадры "покращення" в одном из вагонов поезда "Одесса-Черновцы". Там щели в рамах окон вагона "заклеили" обычным скотчем.