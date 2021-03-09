Скачать
Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Люди с шишкой на лбу": врач возмутился поведением украинцев в поезде
"Люди с шишкой на лбу": врач возмутился поведением украинцев в поезде
Меньше тысячи выздоровевших за сутки: статистика по COVID-19 на 9 марта
Меньше тысячи выздоровевших за сутки: статистика по COVID-19 на 9 марта
В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта
В Украине после затяжных выходных установлен новый курс валют: за сколько можно купить доллар и евро 9 марта
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция

Президент Отель в Киеве окружили силовики: что там происходит (фото, видео)

Президент Отель в Киеве окружили силовики: что там происходит (фото, видео)
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф

Перед зданием "Президент Отеля" в центре Киева во вторник, 9 марта, утром проходит акция протеста "Нет съезда судейской нечестии!".

Как сообщается в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского "PavlovskyNews", участники акции протестуют против проведения съезда судей, на котором планируют назначить новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) и судью Конституционного суда Украины (КСУ).

съезд судей_протест_фото_1

По мнению протестующих, именно недобросовестные судьи ВСП и КСУ обеспечивают "судейский произвол и отсутствие справедливости в стране".

Стало известно, из-за кого в Украине "заблокировали" сотни сайтов

"Вход в отель охраняет много полиции. Активисты вступили в перепалку с ними из-за того, что их не пускают внутрь. Они требовали озвучить официальную причину запрета свободного передвижения внутри отеля", - пишет журналист.

https://streamable.com/2r5kjy

Участники акции призывают не проводить съезд до изменения правил отбора судей, поскольку именно несовершенная процедура назначения членов ВСП и КС Украины привела к конституционному кризису, сделала возможным вынесение обвинительного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко и другие политически мотивированные решения в Украине, сообщает "5 канал".

Как сообщалось, Офис генерального прокурора 28 декабря 2020 года направил по почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому за его неявку в понедельник на процессуальные действия. Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом на два месяца отстранил от выполнения служебных обязанностей главу КСУ Тупицкого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 556

Все по теме:

Киев, Конституционный Суд, Протест, Съезд судей, ВСП, Президент-отель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевский размах: в Беларуси опубликовали сенсационный фильм-расследование о роскошной жизни Лукашенко (видео)
02 Крупнейший город Экваториальной Гвинеи взлетел на воздух: множество погибших и пострадавших - видео взрывов
03 "Президент в субботу приехал на работу, чтобы меня прособеседовать": Мендель рассказала, как получила работу у Зеленского
04 Василиса Фролова стала мамой и поделилась впечатлениями от родов (фото)
05 Россия впервые за 12 лет будет представлена на "Евровидении" песней на русском языке: подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Каналы Медведчука и Шария должны получить пожизненный бан на YouTube: Зеленский выступил с резким заявлением
Каналы Медведчука и Шария должны получить пожизненный бан на YouTube: Зеленский выступил с резким заявлением
Сын Лукашенко потерпел фиаско в Международном олимпийском комитете
Сын Лукашенко потерпел фиаско в Международном олимпийском комитете
Россия и Китай собрались совместно производить вакцину от коронавируса: что об этом известно
Россия и Китай собрались совместно производить вакцину от коронавируса: что об этом известно
&quot;Гарри нажал на &quot;ядерную кнопку&quot;: как Елизавета II отреагировала на интервью внука и Меган Маркл
"Гарри нажал на "ядерную кнопку": как Елизавета II отреагировала на интервью внука и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь