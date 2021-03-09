Президент Отель в Киеве окружили силовики: что там происходит (фото, видео)

Перед зданием "Президент Отеля" в центре Киева во вторник, 9 марта, утром проходит акция протеста "Нет съезда судейской нечестии!".

Как сообщается в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Павловского "PavlovskyNews", участники акции протестуют против проведения съезда судей, на котором планируют назначить новых членов Высшего совета правосудия (ВСП) и судью Конституционного суда Украины (КСУ).

По мнению протестующих, именно недобросовестные судьи ВСП и КСУ обеспечивают "судейский произвол и отсутствие справедливости в стране".

"Вход в отель охраняет много полиции. Активисты вступили в перепалку с ними из-за того, что их не пускают внутрь. Они требовали озвучить официальную причину запрета свободного передвижения внутри отеля", - пишет журналист.

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Участники акции призывают не проводить съезд до изменения правил отбора судей, поскольку именно несовершенная процедура назначения членов ВСП и КС Украины привела к конституционному кризису, сделала возможным вынесение обвинительного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко и другие политически мотивированные решения в Украине, сообщает "5 канал".

Как сообщалось, Офис генерального прокурора 28 декабря 2020 года направил по почте уведомление о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому за его неявку в понедельник на процессуальные действия. Также Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский своим указом на два месяца отстранил от выполнения служебных обязанностей главу КСУ Тупицкого.