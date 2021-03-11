"Крыс куча, бомжи живут": одесситка сняла на видео заваленную мусором "жемчужину у моря"

Туристический город Одесса не всегда может порадовать гостей красочными пейзажами. Иногда вполне вероятно столкнутся с кучами мусора, крысами и бомжами.

Видео одесского района Аркадия опубликовала на своей странице в instagram пользователь tinkaodessa.

В кадрах можно полюбоваться горами строительного и не только мусора, а также крысами, обитающими в этих местеах.

Стоит отметить, район Аркадия расположен прямо у набережной Одессы. Именно здесь предпочитают снимать квартиры и номера туристы со всей Украины.

В комментариях люди также не обсудили ситуацию, будучи под впечатлением от увиденного.

"Город будущего", "Мой путь домой. В Одессу переехали 1,5 месяца назад. Часто дорогу перебегают крысы". Часть комментаторов обвинила самих местных жителей в превращении района в мусорную свалку.

"Вы знаете, одно дело субботник в лесопарке, на пляже у реки, в лесу (в таком мы активно участвовали, называется плоггинг), а другое-в полуразрушенном обваливающемся строении-частной собственности, принадлежащем кому-то, с крысами и лицами без определенного места жительства. Мне там пройти страшно, не то, что бы заходить", - прозвучал аргумент в ответ.

Напомним, пляжи Китая превратились в свалку мусора.